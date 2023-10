Was Hamburger Kliniken alles tun, um Mitarbeiter zu gewinnen

Früher gab es das klassische Bewerbungsgespräch. Der Anwärter musste sich präsentieren, seine Motivation erklären, seine Stärken preisen und Schwächen als solche verkaufen – und im Anschluss bang auf eine Zusage hoffen. Heute spricht man auch noch von Bewerbungsgespräch, doch es hat sich grundlegend verändert. „Eigentlich ist es heute ein Verkaufsgespräch, und zwar quasi ein Verkaufsgespräch von uns“, sagt Michael Teich. Er ist Personalleiter im Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg in Eimsbüttel und an der Schwesterklinik, dem Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Bergedorf. Auch – oder gerade – Krankenhäuser müssen auf der Suche nach Personal neue Wege gehen. Vor allem im Bereich der Pflege ist die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bekanntlich groß. Was also können Kliniken tun, um sich potenziellen Mitarbeitern zu verkaufen? Darüber spricht Teich in dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“. (www.abendblatt.de/podcast).

