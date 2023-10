Israel: Proteste auch in Deutschland

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: In Deutschland gibt es Proteste wegen dem Krieg zwischen der islamistischen Terror-Gruppe Hamas und Israel. Menschen protestierten in vielen Städten gegen Israel und für Palästina. Bei manchen Protesten gibt es Gewalt. Viele der Proteste sind auch verboten. Besonders viele Proteste gibt es in Berlin. In Berlin warfen Menschen Molotow-Cocktails auf ein jüdisches Gebäude mit einer Synagoge und einer Schule. Molotow-Cocktails sind brennende Flaschen. Es gab keine Verletzten. Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte in dieser Woche Israel. Dort traf er den israelischen Regierungs-Chef Benjamin Netanjahu. Am Mittwoch besuchte auch der US-Präsident Joe Biden Israel. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser will stärkere Grenz-Kontrollen. Denn die Regierung will weniger illegale Migration. Es soll mehr Kontrollen geben an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. Die deutsche Polizei kontrolliert die Grenze zu Österreich schon jetzt stärker. Es kann bald eine neue Partei in Deutschland geben. Sahra Wagenknecht will eine eigene Partei gründen. Die deutsche Politikerin Wagenknecht war lange in der Partei die Linken. Aber ihre Meinung ist heute eine andere. Vor allem beim Thema Ukraine-Krieg hat Sahra Wagenknecht eine andere Meinung als ihre alte Partei. Sie will zum Beispiel eine Freundschaft zwischen Deutschland und Russland. Viele Menschen könnten von der Linken und anderen Parteien zur neuen Wagenknecht-Partei wechseln. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Der Krieg zwischen der islamistischen Terror-Gruppe Hamas und Israel geht weiter. Israel plant eine Boden-Offensive. Das heißt, Israel will einen Angriff mit Soldaten auf dem Boden machen. Tausende Menschen aus Palästina und dem Gaza-Streifen fliehen jetzt. Die Hamas sagt aber: Die Menschen sollen bleiben. Die Terror-Gruppe Hamas hat jetzt ungefähr 200 Geiseln. Geiseln sind Menschen. Sie werden von der Hamas an einem Ort festgehalten. Die Hamas will etwas. Sonst lassen sie die Geiseln nicht frei und töten sie. In dieser Woche gab es auch einen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt. Die Hamas sagt: Das war Israel. Aber Israel sagt: Das war der islamische Dschihad. Der islamische Dschihad ist auch eine Terror-Gruppe. Die deutsche Bundesregierung sagt: Menschen aus Deutschland sollten jetzt nicht nach Israel reisen. Ein Mann tötete in der belgischen Stadt Brüssel zwei Menschen aus Schweden. Es waren zwei Fußball-Fans. In Brüssel war ein Fußballspiel. Die belgische Polizei erschoss den Täter später. Der Mann war wahrscheinlich ein Islamist. Islamisten wollen, dass alle Menschen nach dem Islam leben. Dazu benutzen sie oft Gewalt. In Frankreich gab es in dieser Woche Terror-Warnungen. Es gab Bomben-Warnungen auf den Flughäfen in Lille, Lyon und Toulouse. Die Flughäfen standen still. Alle Mitarbeiter und Besucher mussten die Flughäfen verlassen. Es gab in den letzten Tagen viele Terror-Warnungen in Frankreich. Vor allem in Schulen. Der Grund: Ein junger Mann hatte einen Lehrer getötet. Der Mann war auch ein Islamist. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: In dieser Woche begann die Frankfurter Buch-Messe. Auf der Frankfurter Buchmesse zeigen Autoren und Verlage neue Bücher. Die Buch-Messe hatte im letzten Jahr 180.000 Besucher. Der Beginn der Frankfurter Buch-Messe ist die Verleihung des Deutschen Buch-Preises. Den Deutschen Buch-Preis bekam in diesem Jahr der Österreicher Tonio Schachinger. Er schrieb das Buch »Echtzeitalter«.

