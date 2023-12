Läuse und Würmer – irgendwann trifft es jeden…

Läuse sind maximal drei Millimeter groß, mit bloßem Auge also schwer zu erkennen – und werden irgendwann jedes Kind und seine Eltern beschäftigen, sagen Claudia Haupt und Charlotte Schulz in dieser Folge der „Kinder-Docs“. Am liebsten halten sich Läuse am Hinterkopf und hinter den Ohren auf, wenn es dort anfängt zu jucken und man punktförmige Stellen sieht, ist das in der Regel ein verlässliches Zeichen dafür, dass die Tochter oder der Sohn „Besuch“ hat. Was aber zum Glück gar nicht so schlimm ist: „Kopfläuse kommen nur beim Menschen vor und übertragen keine Krankheiten, anders als etwa die Zecken“, sagt Claudia Haupt. Trotzdem muss man etwas gegen Läuse unternehmen, weil sonst der Juckreiz immer schlimmer wird. „So eine Laus lebt ungefähr vier Wochen, und in dieser Zeit kann sie 90 bis 140 Eier legen, aus denen wieder Läuse schlüpfen. Man kann sich also ungefähr die Dimension vorstellen, die das Problem annehmen kann, wenn man nichts dagegen tut“, sagt Haupt. Was man dabei beachten muss und wieso weder Laus- noch Wurmbefall etwas mit der hygienischen Situation in einer Familie zu tun hat, erfahren Sie in dieser Folge der „Kinder-Docs“ (www.abendblatt.de/podcast).