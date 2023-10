Ich sehe was, was du nicht siehst

Ich sehe was, was du nicht siehst Design aus dem Jahr 1938

Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um „Coquilles et fleurs (Muscheln und Blumen)“ von Sophie Tauber-Arp aus dem Jahr 1938 und damit um den Beweis, dass sich die Menschen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt haben.