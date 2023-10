Hamas-Angriff auf Israel

Am Sonntag waren Landtags-Wahlen in Hessen und Bayern. Die Landtags-Wahlen entscheiden über die Politik in einem Bundesland. In Bayern bekam die Partei CSU die meisten Stimmen. Die CSU bekam 37 Prozent der Stimmen. Der Ministerpräsident Markus Söder darf weiter politischer Chef von Bayern bleiben. Er will wieder zusammen mit der Partei Die Freien Wähler regieren. In Hessen hatte die Partei CDU mit 34,6 Prozent die meisten Stimmen. Es ist noch nicht sicher, mit welcher Partei die CDU in Hessen regieren will. Die Partei SPD verlor in beiden Bundesländern viele Stimmen. Die Partei AfD hatte in beiden Bundesländern ihr bisher bestes Ergebnis. Immer mehr Menschen in Deutschland wollen die AfD wählen. Viele machen sich deshalb Sorgen. Denn die AfD ist politisch rechts. Viele rechte Menschen denken zum Beispiel: Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen sollen. Und dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Am Samstag machte die Hamas einen Angriff auf Israel. Die Hamas ist eine islamistische Terror-Organisation. Islamisten wollen, dass alle Menschen nach dem Islam leben. Radikale Islamisten wollen die Menschen mit Gewalt zum Islam bringen. Und in Israel leben viele Juden. Nach dem Raketen-Angriff erklärte Israel den Kriegs-Zustand. In den letzten Tagen gab es Raketen-Angriffe aus dem Gaza-Streifen, aus dem Libanon und aus Syrien. Außerdem kamen bewaffnete Menschen aus Palästina nach Israel. Nach einem Angriff auf ein Musik-Festival in Israel sind mehr als 260 Festival-Gäste tot. Israel macht jetzt Angriffe auf den Libanon und auf den Gaza-Streifen. Und Israel gibt dem Gaza-Streifen keinen Strom, kein Wasser und keine Lebensmittel mehr. Im Gaza-Streifen sind viele Menschen der Hamas. Es gibt schon jetzt mehr als 1.200 Tote auf beiden Seiten. Seit Donnerstag bringen Flugzeuge Deutsche aus dem Land nach München und Frankfurt. Die Hamas will heute, am Freitag, Aktionen gegen Juden machen. Auch in Deutschland. Die Polizei schützt jüdische Gebäude jetzt besonders. Auch im Ukraine-Krieg gab es in dieser Woche Raketen-Angriffe. Russland griff die Hafen-Stadt Odessa mit Raketen an. Vier Menschen sind verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskij will Taurus-Marsch-Flug-Körper von Deutschland. Marsch-Flugkörper sind so etwas ähnliches wie Raketen. Es sind Waffen, die fliegen. Die Waffen sollen der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen. Aber Deutschland will der Ukraine erstmal keine Marsch-Flug-Körper geben. In Afghanistan gab es in der letzten Woche schwere Erdbeben. Die Erdbeben war an der Grenze zwischen Afghanistan und Iran. Es gibt Tausende Tote. Bis zu 10.000 Menschen sind verletzt. Es war das schwerste Erdbeben in Afghanistan seit 1998. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: In der letzten Woche wurde der Friedens-Nobel-Preis vergeben. Den Preis bekam eine Iranerin. Sie heißt Narges Mohammadi. Narges Mohammadi ist Frauen-Rechtlerin. Das heißt: Sie kämpft für die Rechte von Frauen. Sie will ein besseres Leben und mehr Freiheit für Frauen in Iran. Nar ges Mohammadi sitzt deshalb im Gefängnis. In Iran sind Frauen stark unterdrückt. Frauen in Iran haben weniger Freiheit und weniger Rechte als Männer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast