Barbara Schöneberger: „Hätte auch das Ende sein können“

Günther Jauch wird kommen, Tim Mälzer und Christoph Maria Herbst, Ina Müller und Mario Barth: Am 13. Oktober wird im NDR-Fernsehen die 1000. Folge der NDR Talkshow ausgestrahlt. Vorher waren die Moderatoren Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ zu Gast. Ein Gespräch über Wunschgäste und solche, die man gar nicht haben möchte, über Frauenquoten und das Gendern – und natürlich darüber, wie alles mit den beiden begann und warum die Talkshow für die Karriere von Barbara Schöneberger so immens wichtig war.