Ukraine könnte 2030 in der EU sein

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 6. Oktober 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Am 3. Oktober ging das Oktoberfest in München zu Ende. Dieses Jahr waren 7,2 Millionen Menschen aus der ganzen Welt beim Oktoberfest. So viele Menschen war noch nie da. Das Oktoberfest ist ein großes deutsches Fest. Es ist mehr als 200 Jahre alt. Manche sagen zu dem Fest auch »Die Wiesn«. Denn das Oktoberfest ist auf der Theresien-Wiese in München. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Die Politiker der Europäischen Union reden über Regeln für Asyl und Migration. 40 Staats- und Regierungs-Chefs treffen sich dazu in der spanischen Stadt Granada. Es soll für Migranten schwieriger werden, in die Europäische Union zu kommen. Denn viele Länder in der Europäischen Union wollen weniger Migranten. Es kommen immer mehr Migranten über das Mittelmeer. Dieses Jahr kamen schon mehr als 186.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa. Mehr als 2.500 Menschen sind dabei gestorben oder werden vermisst. Darüber informieren die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind eine Gruppe von Menschen aus verschiedenen Ländern. In der türkischen Haupt-Stadt Ankara gab es einen Angriff mit einer Bombe. Die Arbeiter-Partei Kurdistans PKK machte den Angriff, sagt sie. Deshalb haben türkische Kampf-Flugzeuge Kurden im Irak angegriffen. Die Kurden kämpfen für ein eigenes Land. Denn es sind Menschen ohne richtiges Heimat-Land. Sie leben in der Türkei, in Syrien oder Iran. Die Ukraine will Teil der Europäischen Union werden. Charles Michel, der Rats-Präsident der Europäischen Union, sagt: Die Ukraine kann schon 2030 Teil der Europäischen Union sein. Aber Charles Michel sagt auch: Die Ukraine muss vorher ihre "Hausaufgaben" machen. Er meint: Die Ukraine muss neue Regeln und Gesetze machen. Denn Länder der Europäischen Union müssen demokratische Rechts-Staaten sein. Das heißt: Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Alle Menschen müssen gleich gut behandelt werden. Und die Menschen dürfen ihre Meinung sagen. In Ländern der EU darf es auch nicht so viel Korruption geben. Korruption ist so etwas ähnliches wie Betrug. In der Ukraine gibt es viel Korruption. Gerade werden die Nobel-Preise vergeben. Die Nobel-Preise werden in jedem Jahr im Herbst in Schweden vergeben. Ein Nobel-Preis ist einer der größten und wichtigsten Preise der Welt. Die Nobel-Preise gibt es in den Kategorien: Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaft, Literatur und Frieden. Der Medizin-Nobel-Preis ging in diesem Jahr an zwei Menschen. Sie haben bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs geholfen. Der Physik-Nobel-Preis und der Chemie-Nobel-Preis gingen jeweils an drei Wissenschaftler. Den Literatur-Nobel-Preis bekam der norwegische Autor Jon Fosse. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 soll auf 3 Kontinenten stattfinden. Das sagte der Fußball-Welt-Verband Fifa am Mittwoch. Es soll Spiele in sechs Ländern geben. In Paraguay, Uruguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko. Das ist neu. Normalerweise findet die Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land statt. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Immer mehr Menschen in Deutschland können 5G empfangen. Weil es immer mehr 5G-Antennen in Deutschland gibt. 5G ist ein Handy-Netz. Mit 5G haben die Menschen schnelleres Internet. Auf mehr als 89 Prozent der Landes-Fläche Deutschlands können die Menschen schon 5G nutzen.

