Moin, liebe Leserinnen und Leser!

Pressemitteilungen gehören nicht unbedingt zum Lieblingslesestoff eines Journalisten. Aber diese Erklärung aus der Wirtschaftsbehörde zu den „Aufräumarbeiten Vollhöfner Weiden“ hat es in sich: „Die Hamburg Port Authority entfernt heute … mit einem Radlader … die Hinterlassenschaften der Besetzer. ... Heute und morgen wird darüber hinaus noch Plastikmüll der Besetzer entfernt, um eine Belastung der Umwelt in dem Grünkorridor zu verhindern. Vermutlich werden die Aufräumarbeiten bis morgen, 30. Oktober 2019, andauern.“ Die große Solidarität mit den Waldbesetzern durch den Umweltsenator und die Umweltverbände teilt die Wirtschaftsbehörde offensichtlich nicht.

Nach Jahren der Stagnation geht es im Hamburger Hafen endlich wieder aufwärts. Doch es könnte ein Strohfeuer bleiben. Die unruhige Weltlage und eine schwächere Konjunktur drohen den aktuellen Aufschwung schnell zunichte zu machen: „Wir können froh sein, wenn wir den Umschlag dieses Jahres wieder erreichen“, sagte Gunther Bonz, der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH), heute in seinem Ausblick auf 2020.

Um einer Gerichtsverhandlung zu entgehen, hat sich ein ehemaliger Rechtsanwalt in Hamburg mit einem Messer selbst verletzt. Möglicherweise wollte der 56-Jährige ein Berufungsverfahren gegen sich hinauszögern. Der Mann war am Morgen im Eingangsbereich des Landgerichts zusammengebrochen, nachdem er durch ein Messer verwundet worden war. Weil die Polizei zunächst von einem flüchtigen Täter ausgegangen war, hatte sie eine Großfahndung inklusive Hubschraubereinsatz gestartet.

Hamburg ist schlecht geimpft: Zu diesem Schluss kommt die Barmer nach einer Auswertung von Daten ihrer Versicherten: So galt 2017 für die Kinder im Alter von sechs Jahren, die bei der Barmer versichert waren: Für keine der 13 von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen etwa gegen Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung wurde eine Impfquote von 90 Prozent oder besser erreicht. Dabei ist erst bei einer Impfquote von 95 Prozent die Bevölkerung weitest gehend geschützt.

Lars Haider ist, so viel darf ich verraten, heute bei Ralf Dümmel. Nun machen Gerüchte in der Redaktion die Runde, der liebe Kollege will sich mit einer Geschäftsidee in die Höhle der Löwen wagen. Aber was ist seine Idee? Möchte er seine Newsletter an die Börse bringen? Seine Kommentare auf Schallplatte einlesen? Oder will er mit seinen Podcasts ein Radioimperium errichten? Seltsame Geschäftsideen sind ja ein Quotenbringer in der Höhle der Löwen…

Wir lesen uns!