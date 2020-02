Moin, liebe Leserinnen und Leser!

Diese Warnung kommt überraschend: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) rät den Hamburgern davon ab, im Moment eine Immobilie in der Stadt zu erwerben: „Ich würde mir als Bürger überlegen, ob ich mir jetzt ein Haus kaufen möchte oder ob ich damit noch ein paar Jahre warten kann“, sagte Tschentscher im Gespräch mit dem Abendblatt. Im Wahl-Special „Entscheider treffen Haider“ stellte sich der Bürgermeister mit Familienministerin Franziska Giffey den Chef-Fragen. Dabei sagte Tschentscher auch: „Rund 60 Prozent der Menschen wollen SPD und Grüne wählen, das ist eine große Unterstützung für die bisherige Senatsarbeit. Deshalb ist eine naheliegende Option, diese Koalition fortzusetzen.“

Beim Lunch-Talk der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD, den ich im elften Teil meines Wahltagebuchs besuchen durfte, klang das etwas anders. Dort wurde über die Zukunft des Hafens diskutiert. Dabei habe ich zweierlei gelernt: Die Hafenwirtschaft und die Grünen werden so schnell keine Freunde. Und: Es gibt in der Hamburger Sozialdemokratie Biotope, die haben mit der neuen linken Parteivorsitzenden Saskia Esken so viel zu tun wie dieser Winter mit einem Alstereisvergnügen …

Im Volksparkstadion wird es vor dem Zweitliga-Spiel gegen den Karlsruher SC am Sonnabend qualmen: Aber anders als sonst muss der Verein diesmal keine Geldstrafe befürchten. Denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) genehmigte heute die einmalige Pyro-Aktion. Am 8. Februar darf der HSV zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen. Ein Pyrotechniker leitet zehn beteiligte Fans an, begleitet und überwacht die Feuershow auf dem Rasen. Hinter jedem der zehn Fans wird ein Ordner postiert. Auch Feuerlöscher und Löscheimer stehen zur Verfügung. Klingt nach einer Riesengaudi! Genau so haben sich Ultras eine Pyroshow immer vorgestellt.

Heute präsentierte der Pressedienst Fahrrad GmbH Im Museum für Hamburgische Geschichte die Fahrradtrends 2020 von 35 Herstellern. Viele der ziemlich auffälligen Räder verraten es sofort – an der E-Mobilität führt bei den Zweirädern kein Weg mehr vorbei. „Jede Radgattung gibt es jetzt mit Motor. Von vier Millionen verkauften Fahrrädern waren eine Million E-Bikes“, sagt Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad. „Es nimmt der Leidenschaft fürs Rad das Leiden.“ Das ist ganz nach dem Geschmack des lieben Lars. Sein Lieblingsfahrrad ist derzeit ein Volvo mit fünf Türen.

Wir lesen uns!