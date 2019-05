Überfall auf 78-Jährigen in Kirchwerder: Zeugen gesucht

Hamburg. Beim Tanz in den Mai am 30. April ist in Kirchwerder ein 78-Jähriger schwer verletzt worden. Die Fahndung der Polizei war bisher erfolglos. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe. Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte sich der unbekannte Mann im Hinterhof einer Gaststätte am Kirchwerder Hausdeich aufgehalten, in der die Tanzveranstaltung stattfand. Da der Hinterhof aber nicht zu der Gaststätte gehörte, forderte ein 78-jähriger Anwohner den Unbekannten auf, den Hof zu verlassen.

Daraufhin schlug der Mann so heftig auf den Anwohner ein, dass dieser zahlreiche Knochenbrüche im Gesicht erlitt. Es wird vermutet, dass er dem Bewusstlosen anschließend Geld gestohlen hat. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte nach der Tat deutliche Blutanhaftungen an Händen und Kleidung gehabt hat.

Der Beschreibung nach war der Täter vermutlich Deutscher, 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß und schlank. Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( cw )