Schüsse fallen nahe dem U-Bahnhof Barmbek: Verletzte

Hamburg. 18 Uhr am Sonntagabend in Barmbek: Schüsse fallen, Männer rennen am Parkplatz des Outdoorgeschäfts Globetrotter an der Maurienstraße in Richtung Pestalozzistraße. Beobachter rufen die Polizei.

Wenig später kommen Feuerwehr und Notarzt am Unglücksort in der Nähe des S-Bahnhofs Barmbek an. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Männer (21, 24) durch Schüsse schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Bei einem der Opfer finden Polizisten Drogen. Die Verletzten werden in Kliniken gebracht.

Beamte suchen Umgebung ab

Offenbar haben zwei weitere Personen das Feuer eröffnet, hieß es von Augenzeugen. Polizeibeamte suchten nach der Tat auf den umliegenden Grünflächen nach Projektilen. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen, offenbar aber kannten sich Täter und Opfer.

Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( arn/mw )