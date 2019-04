Maskierte fesseln Reinbekerin im Keller – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Grenzweg in Reinbek verdächtige Personen gesehen haben (Symbolbild).

Reinbek. Drei maskierte Männer haben am späten Donnerstagabend eine Spielhalle in Reinbek überfallen. Mit vorgehaltener Schusswaffe bedrohten sie eine Mitarbeiterin und forderten sie auf, sämtliches Geld aus der Kasse herauszugeben. Dann fesselten sie die Frau und ließen sie im Keller zurück.

Täter erbeuteten laut Polizei „einen niedrigen Geldbetrag“

Die Mitarbeiterin war nach Geschäftsschluss um kurz vor Mitternacht gerade dabei gewesen, in der Spielhalle am Grenzweg aufzuräumen. Als sie kurz die Eingangstür öffnete, stand ein maskierter Mann vor ihr. Mit zwei Komplizen drängte er die 45-jährige Reinbekerin zurück in die Spielhalle und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Die Räuber erbeuteten nach Angaben der Polizei „einen niedrigen Geldbetrag“ und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin konnte sich selbst aus den Fesseln befreien und die Polizei alarmieren. Sie blieb unverletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung der Beamten war erfolglos. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Überfall machen können. Sie fragen: Wem sind um die Tatzeit (23.57 Uhr) herum am Grenzweg verdächtige Personen aufgefallen? Die Männer sollen alle etwa 1,70 Meter groß sein und eine schmächtige Statur haben. Sie waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Reinbek unter Telefon 040/727 70 70 entgegen.

( jjd )