Polizei sucht mit Bild nach Heimfelder Drogeriemarkt-Räuber

Hamburg. Nach einem Überfall auf einen Heimfelder Drogeriemarkt im Februar dieses Jahres fahndet die Polizei Hamburg jetzt mit einem Bild aus einer Überwachungskamera öffentlich nach dem bisher unbekannten Räuber.

Am 15. Februar forderte der Unbekannte eine Kassiererin des Drogeriemarkts in der Heimfelder Straße auf, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen. Dabei deutete er mit einer Hand unter seiner Kleidung an, eine Schusswaffe bei sich zu führen. Die Angestellte konnte die Kasse jedoch aufgrund eines laufenden Bezahlvorgangs nicht öffnen. Der mutmaßliche Räuber flüchtete anschließend ohne Raubgut aus dem Drogeriemarkt.

Staatsanwaltschaft ordnet Öffentlichkeitsfahndung an

Da die bisherigen Ermittlungen des Raubdezernats bisher nicht zur Identifizierung des Täters führten, hat der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Das Fahndungsbild zeigt den unbekannten Täter beim Betreten des Drogeriemarkts.

Foto: Polizei Hamburg

Zusätzlich zu einem Bild aus einer Überwachungskamera veröffentlichte die Polizei Hamburg folgende Beschreibung des Täters: Er sei männlich, 40 bis 50 Jahre alt, trägt kurze Haare, ein graues Oberteil und eventuell eine Tätowierung an der linken Hand.

Hinweise zur abgebildeten Person können unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

