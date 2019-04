Mann überfällt Brillengeschäft – Hund wartet in Satteltasche

Hamburg. Kurioserweise mit einem Hund in der Satteltasche seines Fahrrades hat am Dienstagmorgen ein bisher unbekannter Mann ein Brillenfachgeschäft in Wandsbek überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der maskierte Täter gegen 11.40 Uhr die Geschäftsräume von Optiker Bode an der Wandsbeker Marktstraße. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und zwang sie, in die hinteren Räumlichkeiten des Geschäfts zu gehen.

„Anschließend entnahm der Täter aus der Kasse einen geringen Geldbetrag und flüchtete mit einem zuvor in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrrad in Richtung stadteinwärts“, sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou.

Polizei sucht Zeugen des Überfalls

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit neun Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle habe der Täter nicht festgenommen werden können, so Theodoridou weiter. Laut Zeugenbeschreibung handelt es sich bei dem Räuber vermutlich um einen 1,90 bis 1,95 Meter großen, etwa 35 Jahre alten Deutschen. Der schlanke Mann trug zur Tatzeit ein dunkles Kapuzenshirt. Er flüchtete mit einem Fahrrad, in der Satteltasche saß ein kleiner Hund. Laut Polizei war entweder das Rad oder die Satteltasche rot.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Telefon 040 4286-56789 bei der Polizei zu melden.

( dah )