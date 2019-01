Polizei sucht Zeugen: Radfahrer mit Eisenstange geschlagen

Ein vermummter Mann hat am Wochenende einen Jugendlichen angegriffen. Nun sucht die Polizei den Täter, der unvermittelt zuschlug.

Winsen. Zwischenfall am Hoopter Elbdeich: Als ein Jugendlicher auf dem Heimweg von einer Faslamsveranstaltung in Winsen nach Hause radelte, wurde er von einem Unbekannten verletzt. Der 15 -Jährige fuhr in der Straße Hoopter Elbdeich, als plötzlich ein vermummter Mann auf ihn zukam und wortlos mit einer Eisenstange gegen den Kopf schlug.

Der Täter floh nach der Attacke in Richtung Fliegenberg. Durch den Schlag wurde der Winsener leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Bei dem Schläger soll es sich um einen etwa 1,90 Meter großen, schlanken Mann handeln. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Kapuzenjacke. Die Kapuze hatte sich der Mann tief in das Gesicht gezogen und dieses zusätzlich mit einem blauen Tuch verdeckt. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04171 - 7960.

( HA )

