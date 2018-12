Männer sprengen Geldautomaten in Travemünde

Travemünde. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Lübeck-Travemünde einen Geldautomaten gesprengt haben sollen. Dabei wurde der Automat im Vorraum einer Bank zerstört, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Die Tatverdächtigen sollen nach Zeugenaussagen am vorigen Freitag mit einem dunklen Motorroller ohne Kennzeichen vom Tatort geflüchtet sein. Ein solcher Roller war am Brodtener Steilufer gefunden worden. Die Ermittler vermuten, dass es sich dabei um das Fluchtfahrzeug handelt und hoffen auf Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember einen mit zwei Männern besetzten Motorroller in dem Ostseebad gesehen haben.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.