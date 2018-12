Mit energischem Auftreten Räuber in die Flucht geschlagen

Hamburg. Eine 57-jährige Angestellte hat einen bewaffneten Räuber in einer Apotheke an der Gudrunstraße mit mutigem Auftreten vertrieben. Der maskierte Täter betrat am Freitag gegen 18 Uhr mit einer Schusswaffe das Geschäft, bedrohte die Frau und eine 47-jährige Kollegin, die in diesem Moment in den Verkaufsram kam. Der Mann forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse.

Die 57-Jährige schrie den Mann an und forderte ihn auf, zu verschwinden. Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung des S-Bahnhofes Rissen. Eine Sofortfahndung mit acht Streifenwagen blieb erfolglos. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Hinweise an Tel. 42865 6789. crh

( crh )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.