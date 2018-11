Aufmerksame Zeugen vereiteln zwei Einbrüche

Hamburg. In Hamburg musste die Polizei mehrfach wegen Raub und Einbruch ausrücken. Einem aufmerksamen Zeugen war es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Sonnabendmorgen drei Männer festnehmen konnte, die versuchten, in eine Kneipe an der Charlottenburger Straße in Jenfeld einzubrechen. Sie hatten mit einem Hellwerkzeug den Rolladen vor der Eingangstür geöffnet und wollten zusammen die Verglasung zerstören. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Die Einbrecher waren so in ihre "Arbeit" vertieft, dass sie die anrückenden Polzeibeamten erst sehr spät bemerkten. Die Einbrecher versuchten noch zu flüchten, konnten aber kurz darauf festgenommen werden. Bei der Festnahme leisteten die drei Männer (25, 30,30)) Widerstand. Auch sie wurden dem Haftrichter zugeführt.

Einbruchsversuch in Blankenese

Auch ein Einbruchsversuch in Blankenese am Freitagabend um 20.40 Uhr konnte durch Zeugen vereitelt weren. Sie beobchteten, wie ein Mann eine Eingangstür an der Blankeneser Landstraße mit einem Stein weinwarf. Als einer der Zeugen die Polizei rief, flüchtete der Einbrecher. Bei der sofort einegeleiteten Fahndung brachte der Diensthund "Bandit" die Beamten auf die richtige Spur. Er konnte den Mann auf einem Grundstück unter einer Holzterrasse aufspüren und stellen. Die Polizei nahm den 43-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fand sie sie weiteres Diebesgut, das aus einem Einbruch am selben Tag in der Straße Bornholdts Treppe stammte. Auch dieser Täter wurde dem Haftrichter zugeführt.

Zeuge in Horn nahm Verfolgung auf

Auch nach einem Überfall auf einen Kiosk am Freitag um 13.15 Uhr am Horner Weg in Horn gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den tatverdächtigen 16-Jährigen bereits festnehmen. Der Täter war maskiert, als er den Kiosk betrat. Er richtete eine Schusswaffe auf den Angestellten (46) und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Dann flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Sievekingsallee. Allerdings hatte er seine Rechnung ohne den Zeugen gemacht, der sich während des Überfalls in dem Kiosk befand. Denn dieser nahm die Verfolgung auf, sah, wie der junge Mann in ein Treppenhaus in der Sievekingsallee rannte, und alarmierte die Polizei. Sie konnte den Jugendlichen in seiner Wohnung festnehmen, das Raubgut und eine Schreckschusswaffe sicherstellen.

Polizei sucht Zeugen nach Raub in Barmbek

Für einen weiteren Raub werden noch Zeugen gesucht. Die Polizei fahndet zurzeit nach einem Mann, der am Sonnabendnachmittag um 17 Uhr in der Hellbrookstraße in Barmbek einen Kiosk überfallen und die Angestellte ausgeraubt hat. Wie die Polizei mitteilt. betrat der maskierte Mann den Kiosk, bedrohte die Frau am Verkaufstresen mit einem Messer und forderte Bargeld. Die 55-Jährige gab ihm 150 Euro. Damit flüchtete der Mann Richtung Alte Wöhr. Auf der Suche nach dem Täter bittet jetzt die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird ein 20 bis 30 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Mann mit hagerer Figur. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286 56789 zu wenden.

