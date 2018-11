Mädchen bei Wendemanöver eines Lkw unter Rolltor begraben

Neu Wulmstorf. Am Freitagnachmittag ist es in Neu Wulmstorf zu einem tragischen Unfall gekommen. Dabei ist ein sechs Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein Lkw gegen 16 Uhr in der Werner-von-Siemens Straße in einer Grundstückszufahrt gewendet und dabei ein Rolltor angestoßen. Das Tor wurde dabei aus der Führungsschiene gedrückt und rollte ein Stück, bevor es umfiel und das Kind unter sich begrub.

Die Angehörigen riefen verzweifelt um Hilfe, weil sie das etwa 400 Kilogramm schwere Tor nicht alleine bewegen konnten. Von einer nahe gelegenen Baustelle eilten Arbeiter zur Hilfe und befreiten das Kind. Das kleine Mädchen war nicht ansprechbar und wurde von einem Notarzt in eine Hamburger Klinik gebracht. Zu seinem Gesundheitszustand kann die Polizei keine Angaben machen.

Zu dem Lkw gibt es zurzeit keine Hinweise. Es ist auch nicht sicher, ob der Fahrer das Unglück überhaupt bemerkt hat. Die Polizei bittet ihn und eventuelle Zeugen, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Nummer 040-70013860 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zwei Neunjährige bei Unfall schwer verletzt

Zu einem weiteren schweren Unfall ist es um kurz vor 18 Uhr in Jork in der Straße Osterjork gekommen. Zwei neunjährige Kinder sind dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die beiden Mädchen die Landesstraße 140 überqueren und übersahen dabei offenbar die 73-jährige Fahrerin eines Mercedes. Nach Angaben von Zeugen waren die beiden Kinder hinter einem am linken Fahrbahnrand haltenden VW-Transporter auf die Straße gelaufen.

Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die Mädchen wurden von dem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser nach Buxtehude und Harburg gebracht. Die Unfallfahrerin erlitt einen Schock.

Die Ortsdurchfahrt Jork musste eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr.

( cw )

