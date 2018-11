Feuer im „El Toro“ – Gutachten bestätigt Brandstiftung

Hamburg. Das spanische Restaurant El Toro am Kleinen Schäferkamp wurde Ende Oktober durch einen Brand schwer beschädigt. Jetzt hat ein Gutachter endgültig bestätigt, dass es sich um Brandstiftung handelte. Sowohl die Klimaanlage, die ins Freie führt, als auch die Wärmedämmung an der rückwärtigen Außenfassade waren in den frühen Morgenstunden in Brand gesetzt worden.

Bis Ende Januar bleibt das Restaurant geschlossen, in dem sich schon TV-Koch Tim Mälzer, „Scooter“-Sänger H.P. Baxxter, Schaupieler Christopher Lambert und etliche HSV-Spieler bewirten ließen. „Wir mussten alle Weihnachtsfeiern absagen“, sagt Argirios Simos, der das Lokal seit 38 Jahren betreibt und dabei von seiner Frau Theodora und den Söhnen Janni und Markos unterstützt wird.

Argirios Simos will schnell wieder öffnen

Momentan ist die ganze Familie damit beschäftigt, das Lokal auszuräumen. Geschirr, Gläser und Töpfe wurden bereits eingepackt und von einer Sanierungsfirma zur Reinigung abgeholt. Als das Abendblatt mit Argirios Simos telefoniert, kauft er gerade im Baumarkt Arbeitshandschuhe für sich und seine Söhne – um Fliesen abzuschlagen. „Weil es momentan schwer ist, Handwerker zu bekommen, machen wir ganz viel selber“, sagt Argirios Simos. „Ich will schnell wieder eröffnen.“

Der Sachschaden ist hoch. Büro und Küche müssen saniert werden. Als Glück im Unglück betrachtet es Argios Simos, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. „In der Wohnung über dem Laden ist mehr Ruß als bei mir. Ich bin froh, dass den Menschen, die dort schliefen, nichts passiert ist.“

Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 428 65 67 89 zu melden.

( fru )

