Die Polizei bittet um Hinweise: Die kleine Anne-Sophie wurde zuletzt am 7. November in Alsterdorf gesehen.

Hamburg. Die Polizei sucht nach der elf Jahre alten Anne-Sophie Benasic, die seit dem 7. November vermisst wird.

Foto des vermissten Mädchens.

Foto: Polizei Hamburg

Zuletzt war sie gegen 15 Uhr beim Kinder- und Jugendnotdienst an der Feuerbergstraße in Alsterdorf gesehen worden. Sie hat langes, braunes Haar und trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Parka mit Fell an der Kapuze sowie einen grauen Pullover.

Hinweise an die Telefonnummer (040) 428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle.

