Unbekannte verletzen drei Pferde mit Messern

Mühlenrade. Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen drei Wochen drei Pferde auf einer Weide in Mühlenrade bei Hamfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit Stichen und Schnitten in die Beine verletzt. Ein Tier muste nach der Attacke sogar operiert werden. Lebensbedrohlich waren die Verletzungen jedoch nicht.

Die Polizei schließt aus, dass sich die Tiere auf dem Mühlenrader Hof auf dem Gelände selbst verletzt haben können. Die Beamten suchen Zeugen und fragen: Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann? Wem ist in der Zeit zwischen dem 22. Oktober und 4. November eine verdächtige Person auf der Weide an der Dorfstraße in Mühlenrade aufgefallen? Zeugen können sich bei der Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151/88940 melden.

Der Mühlenrader Hof ist ein Bildungsinstitut, das Reittherapien für Kinder und Jugendliche anbietet. Dabei kooperiert der Hof mit dem Oldesloer Kinder- und Jugendhaus St. Josef.

( dob )

