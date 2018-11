Tornesch: Frau nach Halloween-Party sexuell missbraucht?

Tornesch. Eine 36 Jahre alte Frau ist nach der Halloween-Party in der Sportsbar des Tornescher Torneums möglicherweise Opfer eines Sexualdelikts geworden. Um den Sachverhalt aus der Nacht zu Donnerstag aufklären zu können, suchen die Ermittler der Kripo Pinneberg dringend Zeugen.

Die Frau gab bei ihrer Anzeige auf der Wache an, zwischen 2 und 3 Uhr nachts die Fete am Großen Moorweg verlassen zu haben. Was dann geschah, erinnert das Opfer nur zum Teil. Ein Auto- oder ein Taxifahrer soll die 36-Jährige mitgenommen und nach Hause gebracht haben. Bei ihrer dortigen Ankunft war sie nur noch mit einer dunklen Hose und einem dunklen Top bekleidet, sie wies leichte Verletzungen im Bereich der Arme und Beine auf.

Fahrer um Hinweise gebeten

Die Polizei schließt nicht aus, dass es zuvor auf einem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Fußgängerweg in unmittelbarer Nähe zum Torneum zu einem Sexualdelikt gekommen ist. Zeugen des Geschehens sowie insbesondere der Fahrer, der die Frau mitgenommen hat, melden sich unter 04101/20 20.

( kol )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.