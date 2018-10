Anarchie-"A" in Luxusautos gekratzt: Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Nach einer "mutmaßlich politisch motivierten" Sachbeschädigung in Winterhude sucht die Polizei Zeugen: In der Nacht zum Sonntag beschädigten Unbekannte 13 Fahrzeuge, laut Polizei zumeist hochpreisige SUV. In die Motorhauben der in der Sierichstraße geparkten Pkw wurde das Anarchiesymbol (der Buchstabe A in einem Kreis) gekratzt.

Die Staatsschutzabteilung der Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe: Hinweise auf die Täter nehmen die Ermittler telefonisch unter 040/42 86 56 789 entgegen.

( josi )

