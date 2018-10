Drahtseil über Radweg gespannt – Achtjährige verletzt

Ratzeburg/Mölln. Bei einem Spaziergang am Kampweg in Alt Mölln hat sich ein achtjähriges Mädchen an einem über die Straße gespannten Drahtseil verletzt. Das Mädchen war mit seiner Mutter am Montagnachmittag dort unterwegs. Die Mutter zu Fuß, das Kind mit dem Fahrrad voraus.

Auf dem Hinweg Richtung Elbe-Lübeck-Kanal lief alles glatt. Auf dem Rückweg aber beobachtete die Mutter, wie ihre Tochter plötzlich mit dem Rad stürzte. Die 47-Jährige lief sofort zu ihrer Tochter und sah ein Drahtseil, das über den Kampweg gespannt war. Dieses Drahtseil war auf dem Hinweg noch nicht da und war genau auf Höhe des Halses der Tochter und hatte das Kind vom Fahrrad gerissen. Das Drahtseil wurde offenbar durch unbekannte Täter über den Kampweg gespannt. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ratzeburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen für den Vorfall. Wer hat im Kampweg oder in dem Bereich zur Tatzeit Personen gesehen? Sind jemandem Personen aufgefallen, die zur Tatzeit aus dem Kampweg gekommen sind?

Hinweise bitte an die Polizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 809-0.

