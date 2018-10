Unterbekannter überfällt Hotel in Groß Borstel

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem Mann, der am frühen Sonnabendmorgen ein Hotel in Groß Borstel überfallen hat.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betrat der Täter gegen 3.40 Uhr den Eingangsbereich des Airport Hostels an der Alsterkrugchaussee und forderte von dem 27-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter dem Täter das Geld übergeben hatte, flüchtet der Räuber in Richtung Zeppelinstraße. Eine Sofortfahndung mit insgesamt sechs Funkstreifenwagen blieb erfolglos. Das Raubdezernat des LKA 144 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen sollen sich unter 040/4286-56789 melden

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank. Er trug zur Tatzeit eine Jeanshose, einen Kapuzenpullover und schwarze Handschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Zwei Überfälle auf Hamburger Hotels am 3. Oktober

Erst am vergangenen Mittwoch, 3. Oktober, hatte am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr ein unbekannter, maskierter Mann auf St. Pauli ein Hotel an der Simon-von-Utrecht-Straße überfallen. Er forderte Bargeld von einer Hotelangestellten, flüchtete jedoch ohne Beute, weil zwei Gäste, die Zeugen der Szene waren, die Polizei alarmierten. Kurze Zeit später am selben Morgen überfiel ein ebenfalls maskierter Mann ein Hotel in Hammerbrook. Er bedrohte die 23-jährige Hotelangestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dem Mann Bargeld übergeben wurde, flüchtete er in Richtung Hauptbahnhof. In beiden Fällen konnten die Täter trotz Sofortfahndungen nicht gefasst werden.

