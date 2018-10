26-Jährige in Osdorf missbraucht – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am frühen Mittwochmorgen eine 26 Jahre alte Frau sexuell missbraucht hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stieg die 26-Jährige um 5.10 Uhr an der Haltestelle Osdorfer Landstraße in Höhe des Elbeeinkaufszentrums aus einem Linienbus. Als sie anschließend die Osdorfer Landstraße überquerte, wurde sie von dem Täter, der sie offenbar verfolgt hatte, angesprochen. Wie die Frau aussagte, hielt der Täter sie kurz danach fest und drängte sie zurück hinter die Bushaltestelle. Dort soll er sie zu Boden gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau wehrte sich, gleichzeitig näherten sich Passanten dem Tatort. Der Mann habe dann plötzlich von der Frau abgelassen und sei geflüchtet. Die Polizei veranlasste sofort eine Fahndung mit sechs Funkstreifenwagen – ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,65 Meter groß, schlank, südländische Erscheinung, dunkle Haare, dunkle Kleidung. Der Mann sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.

