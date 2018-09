30-Jährige überfallen: Opfer schlägt Täter in die Flucht

Hamburg. Am frühen Mogren um 3.15 Uhr hat ein bisher Unbekannter eine junge Frau in Groß-Borstel überfallen. Die Polizei Hamburg geht von einem versuchten Sexualdelikt aus.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 30-Jährige bereits auf dem Rathausmarkt von einem Mann angesprochen, der ihr dann in einen Bus der Linie 605 folgte und diesen mit ihr zusammen an der Haltestelle Borsteler Chaussee verließ. Als die Frau in Richtung Nedderfeld ging, bemerkte sie, dass der Unbekannte ihr immer noch folgte. Er versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln, was sie aber ablehnte. Als sie weitergehen wollte, wurde sie von dem Mann von hinten umklammert und an der Straße Rosenbrook auf eine Grünfläche gedrängt.

Doch der Täter hatte sein Opfer ganz offensichtlich unterschätzt. Die junge Frau wehrte sich so vehement gegen den Angreifer, dass dieser von ihr abließ und die Flucht ergriff.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird ein Mann , der etwa 1,70 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt und schmächtig ist. Er hat kurze dunkle Haare hat und ein "südländisches Erscheinungsbild" Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 zu melden.

