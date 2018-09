Schleswig-Holstein 20-Jähriger stirbt nach Streit in Neumünster

Neumünster. Ein junger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Neumünster angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige starb trotz schneller notärztlicher Versorgtung im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Die Tat ereignete sich gegen 6 Uhr morgens in der Friedrichstraße in Höhe der Post. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Umstände und Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 oder dem Polizeiruf 110 bei den Ermittlern zu melden.

