20-Jähriger stirbt nach Angriff – Polizei sucht Zeugen

Neumünster. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Aufklärung eines Angriffs, der mit dem Tod eines 20-Jährigen endete. Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr wurde in der junge Mann in der Friedrichstraße in Neumünster von einem oder mehreren Tätern angegriffen und lebensbedrohlich verletzt. Trotz schneller Versorgung durch Rettungskräfte starb das Opfer wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können: Diese werden gebeten, sich unter 0431 - 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

( josi )

