Das große Buch zum Jubiläum des Hamburger Abendblatts

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt wird am 14. Oktober 70 Jahre alt – und bietet den Hamburgerinnen und Hamburgern eine einmalige Zeitreise an: „70 Jahre Hamburger Abendblatt“, das große Buch zum Jubiläum führt durch 70 Jahre Geschichte – in Hamburg, Deutschland und der Welt. Das Buch erscheint zum Geburtstag – und kann von heute an vorbestellt werden.

Für jedes Jahr hat die Redaktion eine besondere Titelseite herausgesucht. Es sind Ereignisse, die Hamburg verändert haben – oder die ganze Welt. Dazu gibt es jeweils eine Erläuterung zur Vor- oder Nachgeschichte des jeweiligen Ereignisses, sowie eine umfassende Chronik des jeweiligen Jahres.

In dem 164 Seiten starken Buch im DIN-A3-Format finden Sie die Abendblatt-Titelseiten zum Untergang der „Pamir“, zur Meisterschaft des HSV, zum Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy ebenso wie zum Staatsbesuch der britischen Königin Elizabeth II. und dessen Folgen in Hamburg. Die große Sturmflut von 1962 findet sich hier wieder wie der RAF-Terror, der Streit um die Hafenstraße, der Niedergang der Werften und vieles mehr, das die Menschen in dieser Stadt in den vergangenen sieben Jahrzehnten bewegt hat. Darüber hinaus enthält das Buch natürlich auch ein Kapitel über die Entstehungsgeschichte das Abendblattes und historische Überblicke über die einzelnen Jahrzehnte.

Das Buch: „70 Jahre Hamburger Abendblatt“, 164 Seiten, Schweizer Broschur im A3-Format, Hochveredeltes Cover, mattes Magazinpapier, Treuepreis für Abonnenten 19,48 Euro (Normalpreis 25 Euro). Vorbestellung auf abendblatt.de/chronik oder unter 333 66 999. Auslieferung oder Abholung in der Geschäftsstelle am Großen Burstah 18-32 ab 15. Oktober

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.