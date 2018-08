35 Jahre alter Stader stirbt bei Frontalzusammenstoß

Der Mann geriet auf der B 74 plötzlich in den Gegenverkehr. Ein 30-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen. Er wurde schwer verletzt.

Am Morgen wird die Unfallstelle ausgemessen

Ein Polizist macht Fotos von Details am Unfallort

Stade. Ein 35 Jahre alter Mann aus Stade ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der B 74 in der Ortschaft Hagenah ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Toyota-Fahrer gegen 4.30 Uhr in Richtung Bremervörde unterwegs und geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Dort fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Ford. Er konnte auf dem Abschnitt, auf dem eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 70 gilt, nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Verletzten bis zum Eintreffen der Retter. Diese mussten den Toyota-Fahrer aus dem Wrack schneiden. Zwei Notärzte kämpften um sein Leben, jedoch vergeblich. Der Stader starb noch am Unfallort.

Der Ford-Fahrer wird schwer verletzt

Der Ford-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum. Um die genaue Unfallursache zu klären und den Zusammenstoß zu rekonstruieren, untersuchte am Morgen ein Sachverständiger die Unfallstelle. Bis etwa 10 Uhr blieb die B 74 zwischen den den Abfahrten Mulsum und Elm voll gesperrt.

Für die Ermittlungen zum Unfallhergang bittet die Polizei in Stade auch Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04141/10 22 15 zu melden.

