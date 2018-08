Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall mit Fußgänger

Hamburg. Ein Fußgänger (59) ist am Mittwochabend um 22.02 Uhr in Wandsbek von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Hamburger Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall an einem Fußgängerüberweg an der Wandsbeker Marktstraße (B 75) Ecke Schloßstraße. Das Opfer soll durch die Luft geschleudert worden sein.

Der 59-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der 21-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zeugen gesucht

Die Hamburger Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Der Fußgänger soll aus der Richtung des Wandsbeker Quarrees gekommen sein. Der Fahrer des Toyota Corolla befuhr die Wandsbeker Marktstraße stadtauswärts. Nach dem Unfall soll der 21-Jährige weitergefahren sein, sich aber rund eine Stunde später am Polizeikommissariat 37 gemeldet haben. Laut Polizei verliefen Drogen- und Alkoholtest negativ. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-53931 beim Verkehrsunfalldienst Ost oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Anmerkung der Redaktion: Die ersten Angaben der Polizei zum Alter des Opfers wurden korrigiert

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.