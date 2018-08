Achtjährige sexuell missbraucht – Polizei sucht Zeugen

Die Tat passierte in Ohlsdorf in einem Treppenhaus am Rübenkamp. Der Täter fuhr mit einem schwarzen Mountainbike davon.

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr sexuelle Handlungen an einem achtjährigen Mädchen vorgenommen haben soll.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler folgte der Täter der Achtjährigen im Rübenkamp in Ohlsdorf in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Hier soll er das Mädchen festgehalten und im weiteren Verlauf sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Als ein Junge (12) dazu kam, flüchtete der Täter. Er stieg auf ein Fahrrad und fuhr damit entgegen der Fahrtrichtung entlang des dort als Einbahnstraße geführten Rübenkamps in nördliche Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 18 Jahre alt, circa 1,70m groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, dünne Figur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jeans, ein dunkles Oberteil, ein schwarzes Basecap und eine Sonnenbrille mit eckigen Gläsern. Er fuhr mit einem schwarzen Mountainbike, möglicherweise mit einem blauen Schriftzug auf den Reifen oder blauen Reifenflanken.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

( HA )

