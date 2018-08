Betroffene Fahrzeuge befanden sich an der Ulzburger Straße sowie am Erlengang. Zeugen sollen sich bei der Polizei Norderstedt melden.

Norderstedt. Unbekannte haben in der Nach von Montag auf Dienstag in Norderstedt mindestens 23 Pkw zerkratzt. Die betroffenen Fahrzeuge standen an der Ulzburger Straße im Bereich der Hausnummern 330 bis 440 sowie am Erlengang. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei Norderstedt bittet Zeugen, die die Vorfälle oder auffällige Personen in dem Bereich beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 040-52806-0 zu melden.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.