Polizei sucht Zeugen nach Überfall und Schlägerei

In Heimfeld wurde bei einer Schlägerei auf einen 22-Jährigen geschossen, in Eidelstedt überfiel ein Unbekannter einen Supermarkt.

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat in Eidelstedt einen Supermarkt überfallen und 300 Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei betrat der maskierte Täter am Freitagabend gegen 21.45 Uhr den Penny-Markt an der Pinneberger Chaussee und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Dabei soll der Räuber Geld gefordert haben. Die Frau (49) öffnete die Kasse, aus der der Täter 300 Euro entnahm. Anschließend flüchtete er in Richtung Halstenbeker Weg.

Eine Fahndung mit neun Streifenwagen führte nicht zur Festnahme, sodass die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe bittet und fragt, wer Hinweise zu dem Räuber, seinem weiteren Fluchtweg oder gar einem Fluchtauto geben kann. Der Gesuchte ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet.

22-Jähriger wird bei Schlägerei verletzt

Nach einer Schlägerei in Heimfeld sucht die Polizei ebenfalls einen oder mehrere unbekannte Beteiligte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind am Sonnabend gegen 11 Uhr mehrere Menschen an der Bissingstraße in Streit geraten. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, konnten sie nur noch einen verletzten Mann antreffen. Der 22-Jährige gab an, dass bei der Schlägerei jemand mit einer Gaspistole auf ihn geschossen habe. Er erlitt eine Beule am Kopf und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Warum es zum Streit und der Schlägerei kam und wer die anderen Beteiligten waren, darüber machte der junge Mann keine Angaben. Noch während der Fahndung meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Sie gab an, die Schlägerei mit mehreren Beteiligten beobachtet zu haben. Dabei habe ein etwa 20 Jahre alter und etwa 1,70 Meter große Mann mit südländischen Erscheinungsbild zwei Messer in seinen Händen gehalten. Nach diesem Mann und weiteren Beteiligten fahndet die Polizei jetzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040/ 428 65 67 89 entgegen

( dob )

