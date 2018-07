Raubüberfall mit Messer und Prügeln: Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr eine Spielhalle in Hamburg-Barmbek-Süd überfallen hat. Dabei verletzte der Räuber eine 56 Jahre alte Angestellte schwer. Das für die Region zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 144) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die 56-Jährige befand sich zur Tatzeit alleine in der Spielhalle am Barmbeker Markt. Sie war mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als der unbekannte Täter plötzlich von hinten an sie herantrat. Er hielt ihr ein Messer an den Hals und riss sie zu Boden. Der maskierte Mann entnahm nun aus der Kasse und dem Portemonnaie der Angestellten insgesamt knapp 90 Euro Bargeld. Anschließend schlug er der 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und versuchte, den Geldwechselautomaten in der Spielhalle zu öffnen, was allerdings misslang. Der Täter flüchtete im weiteren Verlauf aus der Spielhalle in unbekannte Richtung.

Die Hallenaufsicht erlitt eine Gehirnerschütterung

Die 56-Jährige kam mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Eine Sofortfahndung mit sechs Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Unbekannten. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich - Alter des Täters wird ohne konkrete Angaben als "sehr jung" beschrieben - ca. 165 cm - dunkel gekleidet, helle Kapuze.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

( axö )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.