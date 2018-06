Obdachloser brutal angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Der Täter ging ausgesprochen brutal vor: Er gerät in Streit mit einem Obdachlosen, schlägt auf ihn ein, tritt noch gegen den Kopf, als das Opfer schon am Boden liegt. Nun fahndet die Hamburger Polizei nach dem etwa 35 Jahre alten, kräftigen Mann deutscher Herkunft, der zum Zeitpunkt der Tat eine weiße Adidas-Jacke trug.

Der 52-jährige Obdachlose wurde am Sonntag, 24. Juni, gegen 15 Uhr, in Lurup attackiert. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll sich der Geschädigte in einer Parkanlage zwischen Franzosenkoppel und Spreestraße in Höhe des dortigen Grillplatzes mit einer unbekannten Frau unterhalten haben.

Gegen Kopf und Brust getreten

Im weiteren Verlauf trat der unbekannte Täter an den Obdachlosen heran, die beiden Männer gerieten in Streit, der Täter fing an, auf sein Opfer einzuschlagen. Während der Auseinandersetzung soll er den zu Boden gefallenen Mann mehrmals gegen den Kopf und den Oberkörper getreten haben. Anschließend flüchtete der Täter zusammen mit der Zeugin in Richtung Franzosenkoppel.

Durch die Schläge und Tritte erlitt der Obdachlose unter anderem eine lebensbedrohliche Kopfverletzung. Der 52-Jährige liegt noch im Krankenhaus. Nach Aussage der behandelnden Ärzte besteht mittlerweile aber keine Lebensgefahr mehr.

Frau mit Jeanshemd als Zeugin gesucht

Die unbekannte Zeugin ist vermutlich Deutsche, etwa 35 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, hat braune lange Haare und trug eine blaue Jeanshose, ein Jeanshemd und eine blaue Jeansjacke. Sie soll auch eine rote Handtasche bei sich gehabt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder seine Begleitung geben können oder die Auseinandersetzung im Park beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/ 4286-56789 zu melden.

( bob )

