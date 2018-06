Unbekannte rauben im "Billstedt Center" Schmuckhändler aus

Die Täter überfielen den 56-Jährigen im Parkhaus des Einkaufszentrums. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Hamburg. Drei Unbekannte haben in Billstedt einen Schmuckhändler überfallen. Das 56-jährige Opfer war Montagvormittag ins Parkhaus des Einkaufszentrums "Billstedt Center" gefahren, um dort für einen Juwelier Schmuck zu liefern, teilte die Polizei mit. Beim Aussteigen hätten ihn plötzlich zwei Männer angegriffen und auf ihn eingeschlagen.

Sie raubten ihm die Ware und flüchteten mit einem Pkw, in dem ein dritter Mann am Steuer saß, wie die Polizei weiter mitteilte. An der Schranke des Parkhauses versuchten die Räuber es erst mit einem Parkschein. Als dies nicht klappte, durchbrachen mit dem Auto die Schranke und flüchteten.

Schmuckhändler kommt verletzt ins Krankenhaus

Über die Höhe der Beute wurde zunächst nichts bekannt. Der 56-jährige Schmuckhändler wurde bei dem Überfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei forderte Zeugen auf, sich zu melden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, "südländische" Erscheinung, 25 - 35 Jahre alt, gepflegter Vollbart, dunkle Oberbekleidung, Strickmütze

Täter 2: männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Oberbekleidung mit weißen Streifen auf den Ärmeln

Täter 3: (befand sich an der Ausfahrt): männlich, "südländische" Erscheinung, ca. 170 cm groß, 25 - 35 Jahre alt, kräftige Figur, Glatze, Vollbart, weißes Shirt mit dunklen Ärmeln, helle Jeans, weiße Schuhe

