Sexueller Übergriff auf Joggerin – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Eine Joggerin ist von einem bisher unbekannten Mann überfallen und bedrängt worden. Die Polizei spricht von einem "möglicherweise sexuell motivierten Übergriff". Nach Angaben der Polizei joggte die 45-Jährige am vergangenen Freitagabend, gegen 22.38 Uhr, auf einem unbeleuchteten Weg am Außenmühlendamm (Wilstorf). "Sie wurde hier unvermittelt von einem Mann von hinten umklammert und in ein Gebüsch gezogen", sagte Polizeisprecherin Heike Uhde. Das Opfer und der Täter seien zu Boden gestürzt. Als sich die 45-Jährige wehrte und um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen, doch die Sofortfahndung nach dem Mann blieb ergebnislos. Da es zum Tatzeitpunkt dunkel war, könne zu dem Täter nur gesagt werden, dass er "stark nach Alkohol und Schweiß roch", so Uhde.

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hilfe. Wer kann Hinweise auf den Täter geben, hat am Freitagabend im Bereich des Außenmühlenteichs verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Hilferufe der Joggerin gehört? Hinweise an die Polizei, Telefon 428656789.

( dah )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.