Wer hat dieses Motorrad gesehen? Polizei sucht Zeugen

Aus einer Garage in Hamburg-Wilhelmsburg wurde eine rote Harley-Davidson gestohlen. Vermutlich waren drei Männer am Werk.

Hamburg. Sie kamen zur "Tatort"-Zeit am Sonntagabend des 13. Mai: Drei männliche Personen, so vermutet die Polizei, drangen in eine Garage in der Zeidlerstraße im Stadtteil Wilhelmsburg ein. Dort fanden sie, was sie suchten: eine rote Harley-Davidson FL, 1952 gebaut und später zum Chopper umgerüstet.

Sie nahmen sich das Motorrad und schoben durch die Kleingartenanlage, die zwischen Zeidlerstraße und dem Aßmannkanal liegt, bis sie am Vogelhüttendeich angelangt waren. Dort verliert sich die Spur.

Das Motorrad wurde 1952 gebaut und später zum Chopper umgerüstet

Foto: Polizei Hamburg

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Sie fragt: Wer hat entsprechende Beobachtungen zu der Zeit gemacht? Wer kann Angaben zu den drei Personen machen? Wer kann Angaben zum Abstellort der Harley-Davidson machen?

Hinweise nimmt Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 040 4286-56789 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

