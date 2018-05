Spielhalle dreimal überfallen: Wer kennt diese Räuber?

Die Verdächtigen bedrohten die Angestellten mit Messern. In allen Fällen traf es diesselbe Spielhalle in Hamburg-Horn.

Hamburg. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei bisher unbekannten Männern, die eine Spielhalle am Bauerberg (Horn) im Sommer 2017 mindestens dreimal – teils gemeinsam – überfallen haben. Das erste Mal schlug einer der Männer demnach am 4. Juli 2017, gegen 23.20 Uhr zu. Gemeinsame Sache machten sie am 6. Juli gegen 23.15 Uhr. Am 9. Juli, gegen 22 Uhr, wurde die Spielhalle dann erneut von einem der Männer heimgesucht.

Die Polizei sucht zwei Spielhallenräuber

Foto: Polizei Hamburg

In allen Fällen bedrohten die Räuber die Spielhallenangestellten mit einem Messer. Zweimal erbeuteten sie Bargeld – einmal 130 Euro und einmal 230 Euro. Den Raubzug am 9. Juli musste der bisher unbekannte Täter abbrechen. Nachdem er sein Messer gezückt und die 74 Jahre alte Angestellte damit bedroht hatte, schritt ein Sicherheitsdienstmitarbeiter ein. Daraufhin flüchtete der junge Mann.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde nun vom Gericht ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern erlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 428656789 zu melden.

