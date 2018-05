"Akute Lebensgefahr" – Polizei sucht 26-Jährigen

Ivan Dimutru-Aurel wurde zuletzt am Mittwochabend in der Asklepios-Klinik St. Georg gesehen. Seitdem ist er verschwunden.

Hamburg. Die Hamburger Polizei sucht nach einem 26 Jahre alten Mann. Ivan Dimutru-Aurel wurde demnach zuletzt am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Asklepios-Klinik St. Georg gesehen. Der 26-Jährige klagte über Schmerzen und befand sich zunächst in ärztlicher Behandlung. Diese brach er jedoch eigenständig ab und verließ das Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte besteht akute Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Die Hamburger Polizei sucht nach Ivan Dumitru-Aurel

Foto: Polizei Hamburg

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trägt einen Drei-Tage-Bart und dunkle kurze Haare. Zuletzt trug er eine dunkelblaue Jeans, ein dunkles T-Shirt und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Er spricht Spanisch oder Rumänisch.

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 040/4286-56789.

( HA )

