Kind verschwunden: Wo ist die achtjährige Nami?

Dieses Foto von der Vermissten hat die Braunschweiger Polizei am Sonnabend veröffentlicht

Braunschweig. Eine Achtjährige wird in Braunschweig vermisst. Polizisten und das Technische Hilfswerk suchten am Samstag fieberhaft nach dem Mädchen. Mehr als 100 Einsatzkräfte sollten das Wohngebiet nahe dem Braunschweiger Bahnhof, Parks und die Gegend rund um den nahegelegenen Heidbergsee durchkämmen. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Die Ermittler befragten Nachbarn, Freunde und Mitschüler des Mädchens. Wie der NDR berichtet, ist auch eine Hundestaffel im Einsatz.

Es gab keinen Streit

Das Kind sei am Freitagnachmittag zum Spielen rausgegangen und zum Abendessen nicht nach Hause gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Eltern riefen daraufhin die Polizei. Es habe keinen Streit in der Familie gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die Achtjährige habe in der Schule aber erzählt, dass die Familie umziehen wolle und sie das nicht gut finde. Ob die Achtjährige weggelaufen ist oder ob ihr etwas zugestoßen ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Kind:

Nami ist etwa 1,20 Meter groß, hat dunkelblonde, schulterlange Haare und grüne Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeans, ein rosafarbenes T-Shirt mit Einhornkopf und schwarze Schuhe. Sie könnte eine grüne Jacke mit Fellkragen sowie einen blauen Rucksack bei sich haben. Hinweise nimmt die Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Das sagt die BKA-Statistik

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes waren in Deutschland bis zum 1. Februar 2018 rund 13.400 aktuelle Vermisstenfälle erfasst. Täglich werden jeweils etwa 250 bis 300 Fahndungen neu erfasst und auch gelöscht.Erfahrungsgemäß erledigen sich etwa 40 Prozent der Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche. Binnen Monatsfrist liegt die "Erledigungs-Quote" bereits bei über 80 Prozent. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa drei Prozent. Etwa die Hälfte aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche.

