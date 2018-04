Sexualtäter überfällt Joggerin – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter eine Joggerin angegriffen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.

Eine 27-Jährige ist am Dienstagabend Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Frau joggte am Rand einer Grünanlage in Barmbek-Nord im Bereich Elligersweg/Steilshooper Straße, als sich der Täter ihr plötzlich von hinten näherte und sie angriff. Nachdem er sie zu Boden gerissen hatte, nahm er laut Polizei sexuelle Handlungen an ihr vor. Anschließend flüchtete er in Richtung Elligersweg, wohin er sich danach bewegte ist unbekannt. Die Tatzeit kann auf den Bereich 21.20 Uhr bis 22 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen wurden auf das Opfer aufmerksam und alarmierten die Beamten. Eine Sofortfahndung blieb jedoch ohne Ergebnis. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Der Täter ist vermutlich Deutscher und sprach akzentfrei deutsch. Weitere Merkmale sind nicht bekannt. Zeugen, denen in Tatortnähe ein Mann aufgefallen ist, der sich verdächtig verhalten hat, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 040 - 42 86 - 56 789 zu kontaktieren. Insbesondere wird ein Pärchen, das nach der Tat durch die Grünanlage ging, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

( josi )

