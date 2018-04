21-Jähriger soll sich an 13-Jähriger vergangen haben

Lüneburg. Am vergangenen Sonnabend soll ein 21-Jähriger ein 13-jähriges Mädchen zuerst betrunken gemacht und sich dann an ihr vergangen haben. Laut Polizei habe der mutmaßliche Täter sein späteres Opfer am Abend kennengelernt. Er sei in Begleitung eines 19-Jährigen gewesen, das Mädchen habe eine gleichaltrige Freundin dabei gehabt. Die vier hätten den weiteren Verlauf des Abends gemeinsam verbracht, "wobei das 13 Jahre alte Opfer auch eine nicht unerhebliche Menge Alkohol konsumierte", wie die Polizei berichtet.

Dann soll der nun als dringend tatverdächtig festgenommene Afghane an dem "durch Alkohol widerstandsunfähigen Mädchen" sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die 13-Jährige wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert und dort untersucht. Der genaue Ablauf des Abends wird derzeit von der Polizei rekonstruiert. Erste Ermittlungen führten schnell zu dem 21-Jährigen. Er wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Ein bislang noch unbekanntes Paar, welches die Mädchen nach Hause gebracht hat, wird gebeten sich als Zeugen mit der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/83 06-22 15 in Verbindung zu setzen.

( HA )

