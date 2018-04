Maskierter überfällt Frau in Hausflur – Zeugen gesucht

Der Unbekannte soll die 27-Jährige in dem Haus zu Boden gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Hamburg. Ein maskierter Mann soll in Marmstorf eine 27 Jahre alte Frau überfallen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Frau am frühen Sonnabendmorgen von einer Bushaltestelle zu Fuß nach Hause gegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie gegen 3.25 Uhr die Haustür des Mehrfamilienhauses in der Straße Krönenbarg schließen wollte, soll der maskierte Täter die Tür aufgedrückt und ebenfalls das Haus betreten haben.

Im Hausflur soll er die Frau dann zu Boden gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann soll etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er trug dunkle Kleidung und eine Brille. Er sprach zudem akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.

( HA )

