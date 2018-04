18-Jährige auf Friedhof überfallen – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Freitagnachmittag gegen 13.35 Uhr versucht haben soll, eine 18-Jährige auf dem Friedhof Öjendorf zu vergewaltigen. Die Ermittlungen führt die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42).

Nach bisherigen Erkenntnissen saß die junge Frau an einem Baum und las ein Buch, als der Täter unvermittelt von hinten an sie herantrat und zu Boden drückte. Dabei soll er der 18-Jährigen den Mund zugehalten und versucht haben, sie mit einem noch unbekannten Gegenstand zu würgen. Die Frau schrie um Hilfe und konnte sich schließlich losreißen. An einer Bushaltestelle sprach sie mehrere Passanten an, die die Polizei verständigten.