Hamburg Mann überfällt Wäscherei in Altstadt – Polizei sucht Täter

Hamburg. Mitten in der Stadt, gegenüber der Hamburger Kunsthalle, hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag eine Textilreinigung überfallen. Um 17 Uhr betrat er nach Polizeiangaben die Wäscherei am Georgsplatz und bedrohte eine 42-jährige Angestellte mit einem Messer. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Laut Polizei betrat der Räuber das Geschäft mit gezücktem Messer und bedrohte die Angestellte. Er forderte die Herausgabe von Bargeld, musste seine Tat aber ohne Beute abbrechen. Denn nachdem die Angestellte um Hilfe geschrien und der Mann kein Geld bekommen hatte, flüchtete der Täter.

Täter war 1,90 Meter groß und sprach perfekt Deutsch

Die Polizei nahm die Verfolgung mit mehreren Funkstreifenwagen auf, fand den Flüchtigen aber nicht. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung und suchen mit folgender Täterbeschreibung nach dem Mann. Er soll etwa 40 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein, eine kräftige Statur und helle Haare haben. Laut Angaben hatte er rote Stellen an den Händen und den Unterarmen, sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine graue Hose, eine schwarze Sonnenbrille und ein Basecap.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

( nib )

