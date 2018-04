Polizei sucht möglichen Komplizen des Mörders Frank L.

Der unbekannte Gesuchte könnte ein Mittäter im Fall des Raubmordes an einer vermögenden Seniorin aus Appen sein.

Frank L. (l.) nahm sich in der Haft das Leben, nach dem Unbekannten (r.) sucht nun die Polizei

Appen/Quickborn. Mit einer Foto-Fahndung sucht die Polizei einen mutmaßlichen Komplizen des Quickborner Mörders Frank L. (58). "Uns geht es darum, die mögliche Tatbeteiligung des abgebildeten Mannes zu klären", sagt Polizeisprecher Dirk Scheele. Die Person stehe unter Verdacht, am Mord an einer 76 Jahre alten Seniorin aus Appen am 23. November 2017 beteiligt gewesen zu sein. Sie gelte zunächst polizeiintern als Beschuldigter.

Frank L. nahm sich am 20. Januar in der JVA Itzehoe das Leben. Zuvor hatte er gestanden, Ende November in das Haus der Seniorin eingebrochen zu sein und diese mit einem Metallrohr attackiert zu haben. Die 76-Jährige konnte sich noch schwer verletzt auf die Straße schleppen und Hilfe holen. Sie erlag drei Wochen später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Wahrscheinlich war Frank L. der Mörder von Tunahan K.

Die Ermittlungen der Kripo Pinneberg führten zum mehrfach vorbestraften Frank L., der am 4. Januar festgenommen wurde. In der Haft vertraute sich der 58-Jährige einem Mitgefangenen an und berichtete von Verstecken, die er auf seinem gemieteten Quickborner Grundstück angelegt hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der Verdacht im Raum, dass Frank L. für ein weiteres Verbrechen verantwortlich sein könnte: die rätselhafte Ermordung des Nachwuchsboxers Tunahan K. (22) aus Schenefeld im Juni 2017.

Mit großem Personalaufgebot und schwerem Gerät grub die Polizei daraufhin das Grundstück um. Auch das Haus wurde regelrecht auseinandergenommen, die Betonterrasse aufgestemmt. Entdeckt wurden Waffen sowie Munitionsteile, die zweifelsfrei in Verbindung zum Mordfall Tunahan K. stehen. Die Polizei vermutet, dass Frank L. den Mord als Auftragskiller ausführte.

"Wir ermitteln weiter, was Auftraggeber, Motiv und Mittäter angeht", sagt Merle Neufeld, Sprecherin der Polizei Itzehoe. Die dortige Bezirkskriminalinspektion ist mit dem Fall Tunahan K. betraut, der Ende März in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" im ZDF vorgestellt wurde. "Es sind viele Hinweise eingegangen, aber keine heiße Spur", so Neufeld. Die Sonderkommission sei aufgelöst, die Bearbeitung obliege nun der normalen Mordkommission.

Polizei bittet um Hinweise auf den möglichen Komplizen

Der tödliche Überfall auf die offenbar vermögende Seniorin aus Appen wird weiterhin von der Kripo Pinneberg bearbeitet. "Wir sind im Laufe der Ermittlungen auf das jetzt veröffentlichte Bild des Mannes gestoßen", so Polizeisprecher Scheele. Derzeit werde davon ausgegangen, dass sich die Person vermutlich im Großraum Berlin aufhalte. Welche Anlaufstellen der Mann im Kreis Pinneberg gehabt haben könnte, müsse noch geklärt werden.

Frank L. war 2012 nach Quickborn gezogen. Zuvor saß er in Haft, nachdem er 2003 nach einem missglückten Einbruch in Schildow (Brandenburg) auf den Inhaber einer Baufirma geschossen und diesen verletzt hatte. Nach mehrtägiger Flucht wurde der Schwerverbrecher an seinem damaligen Wohnort in Berlin gefasst. Aus dieser Zeit könnte er den Mann kennen, nachdem jetzt die Polizei sucht. Hinweise unter 04101/20 20 oder unter 04101/20 21 12.

